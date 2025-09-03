Лавров: для мира на Украине надо признать и оформить территориальные реалии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для достижения прочного мира необходимо признать на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом он рассказал в интервью индонезийской газете Kompas.

Кроме того, господин Лавров назвал еще одним условием устранение первопричин конфликта. По словам министра, это расширение НАТО и попытки втягивания в него Украины.

Еще одним условием глава МИД назвал соблюдение прав человека на Украине. По мнению Сергея Лаврова, ущемляются права русскоязычного населения на язык, культуру и традиции.

Необходимо также обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, который был прописан в ее декларации независимости 1990 года, добавил министр.