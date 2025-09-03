Жаркие рублевые заимствования

Август 2025 года стал рекордным для этого месяца на рынке публичного долга за все время наблюдений. Объем размещений составил почти 664 млрд руб. При этом значительно выросла доля размещения валютных облигаций, большая часть из которых пришлась на долларовые выпуски. В осенние месяцы активность эмитентов облигаций будет расти прежде всего в рублевых выпусках благодаря смягчению денежно-кредитной политики. Вместе с тем в валютном сегменте активность может быть ограничена ослаблением российской валюты.

В августе 2025 года корпоративные заемщики привлекли на рынке облигаций почти 664 млрд руб., следует из данных агентства Cbonds. Последний месяц лета традиционно проигрывает предшествующему июлю (в этом году на 25%), однако его результат почти на 40% превзошел показатель годовой давности. Более того, был обновлен исторический рекорд по размещению облигаций в этом месяце. Предыдущий максимум был установлен в 2023 году (552,8 млрд руб.). Как отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, в отчетном периоде завершились размещения, которые начинались еще в предшествующие месяцы (в том числе и в 2024 году),— 38 выпусков на сумму более 40 млрд руб.

Сокращение объема выпусков по сравнению с предшествующим месяцем лишь отчасти связано с сезонным снижением деловой активности. Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, вдобавок к этому на первичный рынок повлияла коррекция рублевых доходностей во второй половине августа. По данным Александра Ермака, в августе величина купона по облигациям с фиксированными выплатами у эмитентов первого эшелона составила 13,3–16,5% годовых, против 13,95–15% годовых в июле. Как итог, некоторые эмитенты могли отложить размещения в ожидании улучшения геополитической ситуации и новых шагов Банка России по снижению ставки. По данным Cbonds, в третью декаду августа начались размещения 39 выпусков (включая структурные) против 54 по итогам второй декады.

В сложившихся условиях эмитенты нарастили объемы размещений валютных облигаций, ставки по которым все еще заметно ниже рублевых — 7–7,5% годовых в долларовых и 12–13% годовых в юаневых бумагах. По оценке Александра Ермака, в августе были размещены девять таких выпусков в эквиваленте 177,5 млрд руб., превысив на 4% результат июля. При этом в конце лета эмитенты предпочитали в основном размещать бумаги, номинированные в долларах. За месяц было размещено пять выпусков облигаций на $1,95 млрд, против $0,85 млрд в июле. В юанях прошло только четыре выпуска на сумму около 1,9 млрд CNY, против 7,95 млрд CNY в июле. «В 2025 году погашаются многие валютные обязательства крупнейших российских компаний, поэтому начался цикл рефинансирования этих обязательств»,— отмечает начальник отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов.

Инвесторы проявили повышенный интерес к размещениям валютных облигаций в августе на фоне обозначившейся во второй половине лета тенденции к росту курсов иностранных валют. Как отмечает руководитель департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова, это открывает потенциальную возможность для инвесторов дополнительно заработать на валютной переоценке облигаций. В результате эмитенты заметно увеличивали объемы размещений от первоначальных ориентиров. В частности, НОВАТЭК увеличил объем размещения в 3,75 раза, до $750 млн, «Сегежа Групп» — в 6,5 раза, до 650 млн CNY. При этом в первом случае купонная ставка была снижена с 7,4% до 7% годовых, во втором — с 14,5% до 13% годовых.

С учетом того, что в первой половине сентября ЦБ может еще понизить ключевую ставку, эмитенты будут стремиться на первичный рынок долгового капитала. По мнению Эдуарда Джабарова, рост объемов возможен как в рублевых, так и в валютных выпусках на фоне сохраняющегося интереса частных инвесторов к долларовым выпускам и сохранения ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Вместе с тем, как считает Арсений Автухов, в четвертом квартале рост эмиссионной активности в рублевом сегменте будет происходить «за счет удешевления рублевых заимствований», тогда как в валютном сегменте «умеренное ослабление рубля снизит интерес» к этим инструментам.

Виталий Гайдаев