Владимир Путин прибыл на парад в честь 80-летия Победы в Пекине

Президент России Владимир Путин приехал на военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне в Пекине. Масштабный военный парад состоится на пекинской площади Тяньаньмэнь.

В торжественных мероприятиях в Пекине примут участие лидеры иностранных государств. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина (позиция главного гостя), а место слева от него займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Также сообщается, что лидеры РФ, КНР и КНДР коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине. Далее поприветствовали китайских ветеранов, которые принимали участие в сражениях Второй мировой войны.

Эрнест Филипповский