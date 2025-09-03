Бакалея перешла в наступление

Экс-совладелец Struktura Development Ильдар Сеюков займется поставкой продуктов питания на новые территории. Бизнесмен создал компанию, которая планирует продавать бакалею в Донецкой и Луганской народных республиках. Крупные компании опасаются работать в новых регионах из-за санкционных рисков, и пул поставщиков в них ограничен. Притом что там сосредоточены потребители с относительно высокой платежеспособностью, к которым и пытаются получить доступ ритейлеры и производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Ильдар Сеюков 27 августа зарегистрировал в Москве ООО «Теалайн», следует из данных ЕГРЮЛ. Предприниматель выступает единственным владельцем и гендиректором структуры. Ее основной профиль — оптовая торговля чаем, кофе, какао и пряностями. Господин Сеюков пояснил “Ъ”, что в перспективе компания займется продажей бакалеи в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). «Но пока это все в процессе переговоров»,— уточнил он.

Ильдар Сеюков ранее был известен на девелоперском рынке. В 2023 году выступал совладельцем Struktura Development, основным собственником которой сейчас считается финансово-промышленная группа «Профит» Владимира Смирнова. Застройщик занимается возведением жилого комплекса «Оптима» в подмосковном Домодедово и будет реализовывать 136 тыс. кв. м жилья на Живописной улице на северо-западе Москвы (см. “Ъ” от 20 мая 2024 года).

Сейчас Ильдар Сеюков не имеет отношения к Struktura Development, но выступает учредителем ПКФ «Гюнай». Эта компания строит массовое жилье в Домодедово. Брат предпринимателя Руслан Сеюков — экс-депутат Ульяновской городской думы. Сейчас он контролирует местного застройщика «Премьер», специализирующегося на массовом жилье. До 2024 года предприниматель владел долей в 3S Group совместно с сыном экс-генпрокурора Игоря Чайки Артемом. Год назад Руслан Сеюков покинул состав учредителей компании, а его партнер консолидировал бизнес.

Потребительский спрос на бакалею не демонстрирует заметного роста. По данным NTech, натуральные продажи чая с июля 2024 по июнь 2025 года выросли на 1,1% к предыдущим 12 месяцам, кофе — на 3,4%. Аналитики «Нильсен» зафиксировали снижение натуральных продаж приправ и специй на 0,5% с июня 2024 по июль 2025 года к предыдущим 12 месяцам. Рост потребительских трат в целом также замедляется. По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в январе—июле 2025 года составил 34,08 трлн руб., прибавив 2,1% год к году. Год назад рост оценивался в 8,4%.

Но ситуация в новых регионах может отличаться от того, что происходит на потребительском рынке в целом по стране. Сейчас в ДНР и ЛНР работает ограниченный пул поставщиков, конкуренция остается невысокой. Многие крупные компании видят риски в открытом выходе на местные рынки из-за возможности введения санкций, что может создать проблемы с трансграничными расчетами и осложнить импорт, поясняет руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его оценке, сетевая розница все же стремится закрепиться в новых регионах опосредованно. «Здесь сосредоточены потребители с относительно высокой платежеспособностью, к которым и пытаются получить доступ ритейлеры и производители»,— поясняет он. Сейчас для поставок в новые регионы потребительских товаров бизнес, по словам эксперта, обычно работает через посредников или отдельные структуры, зарегистрированные на новых территориях.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова