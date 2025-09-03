Глава «Росатома» пообещал помочь Китаю обогнать США в атомной отрасли

Россия поможет Китаю обогнать США по установленной мощности атомных электростанций. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-1».

«У Китая грандиозные планы по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать США в установленной мощности, а это значит — выйти на мощность более 100 гигаватт»,— сказал Алексей Лихачев (цитата по «Прайм»).

По его словам, Россия уже помогла в создании четырех атомных реакторов и строит еще четыре, что позволит Китаю достичь этой цели. Сотрудничество между двумя странами в атомной сфере можно прогнозировать на столетие вперед, отметил глава «Росатома».