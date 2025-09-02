Суд в Новосибирске конфисковал 10 зарубежных квартир экс-чиновника Фролова

Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и арестовал имущество экс-чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова и его семьи. Речь идет о 48 объектах недвижимости, включая 10 зарубежных квартир, группе компаний «Алтайагроснаб», доход которой в 2024 году превысил 4,5 млрд руб., и множестве автомобилей.

Иск подан к господина Фролову, его родственникам и другим фигурантам. По данным надзорного ведомства, экс-чиновник зарегистрировал на жену Ирину девять иномарок и апартаменты в Турции и Грузии. Его несовершеннолетнему сыну достались квартиры в Таиланде и Турции, а также здание на 900 кв. м в Новосибирске и криптовалюта Tether (оценка на момент сделки — 7,4 млн руб.).

Для легализации средств господин Фролов вкладывался в бизнес в Алтайском крае, уточнили в Генпрокуратуре. Бывшего чиновника обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

