Главные новости за 2 сентября. Кавказ

В Ессентуках 22-летний местный житель пытался незаконно отправить в Израиль бронежилеты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения).

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана возглавил участник спецоперации, Герой России Темирлан Абуталимов. Командир штурмовой роты являлся участником первого потока президентской программы «Время героев», проходил стажировку в администрации Дагестана.

В Ставропольском крае построят 59 детских площадок на общую сумму 90 млн руб. до конца 2025 года. Работы уже завершены в шести территориях Ставрополья.

На Эльбрусе убрали 14 т мусора во время субботника. В экологической акции приняли участие рекордные 3,7 тыс. человек.

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Торговый дом «Мегаполис» — крупнейшего оптового торговца зерном в регионе с долгами на 255 млн руб. В мае 2025 года компания самостоятельно обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом. Причиной стала неспособность погасить задолженность перед кредиторами из-за тяжелого финансового положения.

В Северной Осетии за неделю выявили более 26 тыс. нарушений ПДД. Полицейские выявили 49 фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.