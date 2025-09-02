На Ставрополье построят 59 детских площадок до конца 2025 года
В Ставропольском крае построят 59 детских площадок на общую сумму 90 млн руб. до конца 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.
Работы уже завершены в шести территориях Ставрополья.
«Задача глав — проконтролировать сроки и качество работ. Детские площадки должны соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта»,— подчеркнул господин Владимиров.
Глава Ставропольского края напомнил, что по его поручению такая программа в регионе действует уже второй год.