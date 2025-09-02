В Северной Осетии за неделю выявили более 26 тысяч нарушений ПДД

Более 26 тыс. нарушений правил дорожного движения выявили правоохранители в Северной Осетии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Полицейские выявили 49 фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст. 12.8 КоАП РФ; ст. 12.26 КоАП РФ; ст. 264.1 УК РФ), обнаружили 42 водителей, которые были лишены или не имели прав (ч.1 и ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ), а также 85 фактов выезда на встречную полосу (ч.4 и ч.5 ст. 12.15 КоАП РФ, ч.3 ст.12.16 КоАП РФ).

Константин Соловьев