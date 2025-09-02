Житель Ессентуков пытался незаконно отправить в Израиль бронежилеты

В Ессентуках 22-летний местный житель пытался незаконно отправить в Израиль бронежилеты. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Оперативники перехватили посылку с двумя бронепанелями. При оформлении посылок житель Ессентуков осознано указал, что продукция имеет гражданское назначение. За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров, которые могут быть использованы при создании вооружения, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения). Наказание статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

Константин Соловьев