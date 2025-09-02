Крупный оптовик зерна в Ставрополе признан банкротом с долгом в 255 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Торговый дом Мегаполис» — крупнейшего оптового торговца зерном в регионе с долгами на 255 млн руб. Опредление суда опубликовано в картотеке дела.

В мае 2025 года компания самостоятельно обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом. Причиной стала неспособность погасить задолженность перед кредиторами из-за тяжелого финансового положения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «Мегаполис» зарегистрировано в 2017 году в Ставрополе. Компания занимается оптовой торговлей зерна, семенами и кормом для животных. Учредитель компании — Альберт Гозгешев. Уставный капитал общества — 500 тыс. руб. Выручка прдеприятия за 2023 год составила 605 млн руб., прибыль — 19,4 млн руб.

Общая сумма неоспариваемых долгов составляет 254,97 млн руб. Основными кредиторами выступают ПАО «Промсвязьбанк» (107,06 млн руб.), ООО «Альянс» (112,05 млн руб.) и АО «МСП Банк» (35,86 млн руб.).

У должника также имеется дебиторская задолженность на сумму 208,56 млн руб., включая 156,76 млн руб. с ООО «А5 групп», однако срок исполнения этих обязательств еще не наступил.

Временным управляющим утвержден арбитражный управляющий Александр Бервинов. Суд назначил рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения на 17 декабря 2025 года.

Тат Гаспарян