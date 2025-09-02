На Эльбрусе убрали 14 тонн мусора во время субботника

На курорте Эльбрус прошла восьмая экологическая акция «Чистая гора», в которой приняли участие рекордные 3700 человек — они собрали 14 тонн отходов на склонах горы. Об этом сообщает администрация главы Кабардино-Балкарии.

Количество участников высокогорного субботника превысило прошлогодние показатели более чем в два раза — в 2024 году в акции участвовали 1600 человек.

Очистка склонов проходила на шести уровнях — от поляны Азау до станции Гарабаши. Общая дистанция составила 4 километра. Добровольцы убирали бутылки, упаковки от сигарет, салфетки и прочие отходы, которые оставляют туристы и альпинисты.

Параллельно с уборкой на курорте работала развлекательная программа. Участники могли попробовать плов, посетить арт-базар и послушать концерт на главной сцене.

Экологическая акция «Чистая гора» ежегодно привлекает любителей горного отдыха и защитников природы.

Тат Гаспарян