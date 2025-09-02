Главные новости за 2 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону саперы изъяли из жилого дома неразорвавшийся снаряд. Группа разминирования изъяла снаряд из квартиры 25-этажного дома на улице Еляна.

Овощеводы Ростовской области убрали треть посевных площадей урожая 2025 года. Сельхозпроизводители к концу августа 2025 года собрали 25,4 тыс. т овощей открытого грунта с площади одна тыс. га при средней урожайности 230 ц/га.

В августе 2025 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора аннулировали 62 декларации о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры. Общий объем недостоверно задекларированного зерна составил 383 тыс. т.

Правительство России утвердило комплексные планы по снижению к 2030 году выбросов в атмосферу Ростова-на-Дону и Новочеркасска. На реализацию проектов выделят 47,6 млрд руб.

В Волгодонске готовятся к отгрузке четвертого реактора для турецкой АЭС «Аккую». Предприятие «Атоммаш» (входит в госкорпорацию «Росатом») отправит реактор до конца сентября. За последние 2,5 года «Атоммаш» отгрузил семь реакторов и 27 парогенераторов для российских и зарубежных АЭС.

В первом полугодии 2025 года предприятия, зарегистрированные на территории Ростовской области, произвели 6,2 млн л пива, что на 26% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На данный момент в регионе насчитывается 42 такие компании.