В Ростовской области на рынок не допустили 383 тысячи тонн зерновых

В августе 2025 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора аннулировали 62 декларации о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры. Общий объем недостоверно задекларированного зерна составил 383 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение декларирования зерна зафиксировано методом анализа данных, размещенных в реестре деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации, и данных системы ФГИС «Сатурн».

«В рамках анализа протоколов испытаний выявлено отсутствие исследований на определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании»,— отметили в ведомстве.

В адрес нарушителей вынесено 152 решений о признании недействительными деклараций о соответствии. Кроме того, заявителям направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

Подобные нарушения сотрудники Россельхознадзора выявляли и ранее. Так, в июле 2025 года ведомством были признаны недействительными 307 деклараций о соответствии на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Общий объем неправильно задекларированной продукции составил 654 тыс. т.

Наталья Белоштейн