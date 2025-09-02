До конца сентября волгодонский «Атоммаш» отгрузит четвертый реактор турецкой АЭС

В Волгодонске готовятся к отгрузке четвертого реактора для турецкой АЭС «Аккую». Предприятие «Атоммаш» (входит в госкорпорацию «Росатом») отправит реактор до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

За последние 2,5 года «Атоммаш» отгрузил семь реакторов и 27 парогенераторов для российских и зарубежных АЭС, в том числе для станций в Курчатове, Саратовской области, Индии, Китая и Турции. В 2025 году предприятие планируют отгрузить еще четыре парогенератора.

«Есть заказы, есть перспектива, устойчивая работа крупного производства атомного машиностроения. С начала этого года «Атоммаш» на 50% нарастил объемы, заметно увеличены инвестиции и налоговые платежи. Но главное, «Атоммаш» еще планирует капвложения и развитие производства», — приводят в сообщении слова врио губернатора Юрия Слюсаря.

Доля Ростовской АЭС составляет около 70% в структуре производства электроэнергии Ростовской области и почти 30% в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга. Электроэнергия со станции поступает в Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, Краснодарский и Ставропольский края.

Константин Соловьев