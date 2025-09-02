В Ростовской области объем производства пива вырос на 26%

В первом полугодии 2025 года предприятия, зарегистрированные на территории Ростовской области, произвели 6,2 млн л пива, что на 26% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На данный момент в регионе насчитывается 42 такие компании. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что четвертом квартале 2024 года производство пива на Дону было увеличено в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом 2023 года. Производителей напитка тогда стало на 11% больше.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в первом квартале 2025 года объем потребления пива с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% включительно составил 64,7% от доли объема потребляемой алкогольной продукции в Ростовской области.

Крупнейшими производителями пива в 2025 году, зарегистрированными в Ростовской области, являются: ООО «Ростовский пивзавод «Солнечный», ООО «Старая станица» (Семикаракорск), ООО ПК «Бирвана» (Таганрог), ООО «ППК» и ООО «Тандем-проект», осуществляющие деятельность на территории Аксайского района.

Наталья Белоштейн