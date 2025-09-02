Ушаков: Путин и Фицо тет-а-тет обсудили «чувствительные вопросы»

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжают переговоры «один на один», сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, основные темы они уже обсудили.

Господин Ушаков назвал беседу очень полезной. «Сейчас лидеры остались один на один, и продолжается обмен по наиболее чувствительным вопросам»,— рассказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Господа Путин и Фицо встретились сегодня в Пекине. Это уже вторая их встреча за год: в мае словацкий премьер приезжал в Москву на День Победы. На сегодняшней встрече они обсудили в том числе двустороннее сотрудничество. Роберт Фицо заявил, что Словакия заинтересована в поставках энергоносителей из РФ. Владимир Путин сказал, что словацкие компании с успехом работают на российском рынке.

Владимир Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. 1 сентября он провел несколько двусторонних встреч, а также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Подробности — в репортаже «Ъ» «Никто, кроме ШОС».