Путин: словацкие компании с успехом работают на российском рынке

Словацкие компании продолжают работать на российском рынке, и это полезно для экономики Словакии, считает президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом на встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо.

«Ваши компании некоторые продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики»,— сказал господин Путин.

О каких компаниях идет речь, он не уточнил. Владимир Путин добавил, что Россия ценит независимую внешнюю политику правительства Словакии.

В январе «Ъ» сообщал, что словацкая J&T Group, уже почти 17 лет владеющая гостиницей «Балчуг Kempinski» у Кремля, ведет переговоры о ее продаже. Покупателями могут выступить структуры бенефициара гостиниц «Пекин» в Москве и «Жемчужина» в Сочи.

