Фицо: Словакия заинтересована в поставках российского газа и нефти

На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна заинтересована в поставках энергоносителей из РФ. Господин Фицо выразил надежду на сотрудничество двух стран и в других сферах.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

«Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российских газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в других областях»,— сказал господин Фицо.

Сейчас, по словам господина Фицо, Словакия планирует построить новый реактор на одной из АЭС. Братислава ведет переговоры с американской компанией Westinghouse. Роберт Фицо отметил, что большинство действующих реакторов в стране было произведено в России или СССР.

Владимир Путин и Роберт Фицо встретились в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Предыдущий раз они встречались в мае этого года. Премьер Словакии приезжал в Москву на День Победы.