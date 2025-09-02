Никто, кроме ШОС

1 сентября в Китае президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин озвучили идею глобального управления мировым порядком, которую специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает не только неожиданной, но и крайне амбициозной для лидеров стран ШОС.

Необыкновенно впечатляет, когда где-то что-то начинается вовремя. Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло.

Все обратили внимание на то, что индийский премьер Нарендра Моди как взял вошедшего в конгресс-центр Владимира Путина не под руку даже, а за руку, так больше и не отпускал (привет ковидным ограничениям, а на улицах Тяньцзина при этом, напротив, появилось что-то много людей либо в пластиковых нахлобучках на носу, либо в шлемах, наглухо закрывающих всю голову, либо в масках, плотно залепляющих лицо: видно, что достают хорошо уже, казалось, забытое старое) и так и вел его сквозь помощников и переводчиков в некое светлое будущее, туда, куда только и стоило стремиться, то есть к председателю КНР Си Цзиньпину.

Они втроем без преувеличения обрадовались друг другу и стояли полуобнявшись, словно понимали, как выглядят: да, в целом впечатляюще.

Картинка эта, казалось, на глазах уходила в историю, хоть могла быть и с легкостью стерта ею же.

Затем началось заседание, и первым выступил председатель КНР Си Цзиньпин, а за ним, видимо по алфавиту, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Индии Нарендра Моди...

Произносившиеся слова были предельно общими, как будто участники саммита больше всего опасались быть хоть как-то истолкованными. А на самом деле произносившиеся слова были предельно общими.

Все, что могло оказаться ценным на этом саммите, решалось за дверями зала заседаний, главным образом после общей встречи, а точнее, на двусторонних переговорах, которых у каждого тут было в избытке.

Сначала у российского президента были двусторонние переговоры с индийским премьером. Они вместе приехали с саммита в резиденцию российского президента, отель Ritz. Но вместо того чтобы выйти из Aurus, задержались в нем. Собственно говоря, где еще им было остаться наедине?

В это время на втором этаже резиденции все уже были готовы к переговорам. Сергей Лавров, как обычно, уже сидел за столом и что-то правил в своих бумагах. Перед ним я рассмотрел табличку «Интерпретер». Что ж, подумал я, смело, но, похоже, по делу...

Выяснилось, конечно, что надо поменять угол зрения: речь в табличке шла о переводчике, которого тут пока не было. Ну или поменять табличку. Однако мысль про интерпретера теперь крепко сидела в моей голове...

Тем временем стоявший рядом глава «Роснефти» Игорь Сечин активно поздравлял окружающих с Днем знаний. Кто-то из присутствующих этот день явно прогулял. А то и год.

Один из журналистов поинтересовался у подошедшего к Игорю Сечину министра финансов Антона Силуанова, какими банковскими картами он тут расплачивается (проблема же есть, и ее решает прежде всего Alipay).

— А я вообще не плачу здесь,— неожиданно признался Антон Силуанов.

На этих словах оживился господин Сечин.

— Конечно! — воскликнул глава «Роснефти».— Платим-то мы! Было наше, стало ваше!

Логика была убийственной.

Между тем Владимир Путин и Нарендра Моди сидели в машине без переводчиков уже 40 минут. Что ж, это, конечно, было беспрецедентно. Ни на одном саммите двусторонние переговоры, и, видимо, жаркие, не проходили в автомобиле. То есть бывают, конечно, встречи «на ногах»: лидеры уединяются и скоро выясняют, что хотели. Но это было сидя, прямо у входа в Ritz-Carlton.

Они просто хотели остаться вообще без свидетелей. Многочисленные делегации за длинным столом только отвлекали бы их. Обсудить надо было, по всей видимости, сокровенное, то есть поставки российской нефти в Индию.

Я переговорил с некоторыми переговорщиками. Все сходились в одном: кроме доброй воли и намерения идти до конца, у Индии, собственно говоря, и нет другого выхода: такое количество нефти, которое нужно прямо сейчас, ей взять неоткуда. И даже дополнительные 25-процентные пошлины, наложенные Дональдом Трампом, который воюет теперь по этому поводу с американским же судом, Индию, скорее всего, не остановят.

Только к вечеру 1 сентября, когда на заседание собрался клуб ШОС+, стало ясно, какого масштаба мероприятие проводит председатель КНР. Здесь были лидеры Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркмении (все СНГ), Египта, Камбоджи, Мальдив, Мьянмы, Непала, Турции, Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии...

И это была, конечно, демонстрация силы, которую можно будет увидеть и в Пекине, на параде в честь победы во Второй мировой войне.

Долго и, можно сказать, утомительно выступали главы государств. Но при этом стоило заинтересоваться тем, что говорил Владимир Путин. Демонстрация силы в его речи приобрела просто неожиданный размах. И никто ничего, казалось, не скрывал:

— Мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления,— произнес он.— Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах... Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности.

Такое впечатление, что новый полюс силы готов заявить о себе и даже решил это сделать именно в здесь, в Китае, на родине, как известно, ШОС.

Не успели создать многополюсный мир, как находится организация, которая готова взять на себя более справедливую систему глобального управления. И это все о ней, о ШОС.

В речи Владимира Путина появились аргументы. Так, ШОС развивает свою экономику быстрее, чем любое другое объединение в мире.

— Не менее важно,— продолжал господин Путин,— и то, что участники Шанхайской организации традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию!.. А то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план.... Пора их вернуть в международную повестку!

Президент России пригласил присутствующих даже на форум «Россия — спортивная держава» в Самаре. А что если и правда кто-то приедет? А почему нет? Это же прорыв международной изоляции в спорте. Если мы не можем к вам, то почему вы не можете к нам?!

Таким образом, ШОС в каком-то смысле может быть использована как инструмент нового мирового влияния, а то и господства, способный при необходимости навязывать свою волю другим странам мира. То есть лидеры ШОС чувствуют в себе, видимо, силу для этого и не скрывают ее. И это в общем-то не шутка.

Интересно только, почему ШОС, а не БРИКС? Впрочем, если бы это был БРИКС, возник бы вопрос, почему не ШОС.

Заявление Владимира Путина в любом случае следует признать неожиданным.

Им, собственно говоря, и закончился саммит.

И продолжение, видимо, следует.

Андрей Колесников, Тяньцзин