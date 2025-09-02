Путин начал встречу с премьером Словакии Робертом Фицо

Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Переговоры проходят в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Накануне Роберт Фицо сообщил, что планируется встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай. После возвращения в Словакию он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыдущий раз Владимир Путин и Роберт Фицо встречались в мае. Премьер Словакии приезжал в Москву на День Победы. В своем вчерашнем сообщение в соцсети господин Фицо выразил уважение к жертвам борьбы с фашизмом. «Я преклоняюсь перед всеми жертвами, принесенными в борьбе с фашизмом. Поэтому я с уважением стоял перед памятниками в Москве, Нормандии и Вашингтоне. На этой неделе так будет и в Пекине»,— сказал он.