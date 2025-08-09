Россия и Китай могут ввести безвиз для туристических групп из двух человек

Россия и Китай прорабатывают безвизовый режим для туристических групп из двух человек. Также обсуждается увеличение срока безвизового пребывания на территории принимающей страны до 30 календарных дней. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

По его словам, две страны поддерживают постоянный диалог с целью упрощения режима взаимных поездок. С августа 2023 года было возобновлено действие двустороннего межправительственного соглашения от 2000 года о безвизовых поездках для туристических групп, напомнил господин Климов в интервью ТАСС.

Сейчас безвизовый режим для поездок в КНР предусмотрен для граждан из 16 европейских стран. В марте посольство Китая говорило, что Москва и Пекин движутся к отмене виз. Минэкономики также обсуждает со странами-партнерами сокращение до трех числа человек, требуемого для организации группового безвизового обмена.

О турпотоке в Россию — в материале «Ъ» «Флаги не торопятся в гости».