Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было подписано более 20 документов о сотрудничестве. В том числе речь идет о таких отраслях, как энергетика, аэрокосмическая промышленность, ИИ, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин провел сегодня в Пекине трехстороннюю встречу с господином Си и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. После этого лидеры России и КНР встретились вдвоем. По итогам встречи «Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Также был подписан меморандум о строительстве «Силы Сибири-2».

Президент России с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. 3 сентября он посетит парад в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией.

