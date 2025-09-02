Путин прибыл в личную резиденцию Си Цзиньпина

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в личной резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай», сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В переговорах также участвуют глава МИД России Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов.

С 31 августа президент России находится в Китае с четырехдневным визитом. Он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, а также провел несколько встреч. 3 сентября Владимир Путин посетит парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией.

