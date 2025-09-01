Главные новости за 1 сентября. Ростов-на-Дону и область

За полгода работы сервиса по введению самозапретов на кредит жители Ростовской области подали 437,9 тыс. соответствующих заявок. С этим показателем регион занял седьмое место в России. При этом снять самозапрет пожелали 23,5 тыс. дончан.

Специалисты проанализировали динамику роста цен на технику, которые закупали к началу учебного года. В среднем смарт-часы в Ростове-на-Дону можно было приобрести за 19 тыс. руб. в новом варианте и 12 тыс. руб. при перепродаже. Средняя цена на новый ноутбук в августе составила 74 тыс. руб. Перепродавали устройство по 26 тыс. руб. Новые принтеры жителям столицы региона обходились покупателям в среднем по 16 тыс. руб., а б/у — в 9 тыс. руб.

С 1 июля по 15 августа 2025 года средняя стоимость школьных товаров в Ростовской области достигла 356 руб., что на 9% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда она составляла 305 руб.

Суммарный доход жителей Ростовской области вырос на 15% за год. В январе-июне 2025 года общий доход жителей региона превысил 1,3 трлн руб. Однако с учетом сложившегося уровня инфляции реальные денежные доходы по сравнению с январем-июнем 2024 года увеличились на 4,8%.

В Ростовской области средняя зарплата учителей выросла на 16%. В регионе учителям предлагают в среднем 38,1 тыс. руб.