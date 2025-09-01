Эксперты рассказали о стоимости в Ростове-на-Дону техники к школе

В Ростове-на-Дону спрос на смарт-часы в августе вырос в сравнении с июлем на 11%. Специалисты «Авито» проанализировали динамику роста цен на технику, которые закупали к началу учебного года, пресс-служба компании поделилась результатами с «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В среднем смарт-часы в Ростове-на-Дону можно было приобрести за 19 тыс. руб. в новом варианте и 12 тыс. руб. при перепродаже. Средняя цена на новый ноутбук в августе составила 74 тыс. руб. Перепродавали устройство по 26 тыс. руб. Новые принтеры жителям столицы региона обходились покупателям в среднем по 16 тыс. руб., а б/у — в 9 тыс. руб.

Константин Соловьев