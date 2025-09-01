На Дону школьные товары подорожали на 9% за год

С 1 июля по 15 августа 2025 года средняя стоимость школьных товаров в Ростовской области достигла 356 руб., что на 9% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда она составляла 305 руб. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы «Контур. Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным аналитиков, средняя стоимость рюкзаков выросла на 34% и достигла 1,3 тыс. руб. Ручки подорожали на 18%, до 119 руб. Цена на маркеры поднялась на 10% (до 183 руб.), набор карандашей поднялся в цене на 6% (до 106 руб.), а фломастеров — на 2% (до 314 руб.).

При этом за год на 6% снизились цены на пеналы и составили 316 руб., а тетради подешевели на 5%, до 139 руб.

Отмечается, что с ростом цен на школьные товары в регионе спрос на них сократился на 11%. На рюкзаки он уменьшился на 46%, на ручки — на 26%, на пеналы — на 19%, на маркеры — на 11%.

Повышение спроса отмечено на фломастеры (12%), наборы карандашей и тетради — на 8% соответственно.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что перед 1 сентября в Ростове-на-Дону стоимость цветов увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом, а спрос на букеты вырос до 25%.

Наталья Белоштейн