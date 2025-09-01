Ростовская область заняла седьмое место в России по числу самозапретов на кредит

За полгода работы сервиса по введению самозапретов на кредит жители Ростовской области подали 437,9 тыс. соответствующих заявок. С эти показателем регион занял седьмое место в России. При этом снять самозапрет пожелали 23,5 тыс. дончан. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С марта по август 2025 года в целом по стране было подано 14,7 млн заявлений о введении самозапрета на кредиты и 890 тыс. заявлений о его снятии, что составляет 6% от общего числа отмененных ограничений. По состоянию на 1 сентября 2025 года, самозапрет действует в отношении 13,2 млн граждан. Более 90,9% всех запросов (13,4 млн) касается полного самозапрета на получение кредитов.

Лидером по количеству заявок на самозапрет стала Москва, где было подано 1,37 млн обращений на установку и 56 тыс. — на снятие. В пятерку также вошли Московская область (969 тыс. заявок на установку), Санкт-Петербург (669 тыс.), Башкортостан (509 тыс.) и Свердловская область (459 тыс).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за первые три дня действия закона, позволяющего гражданам РФ ограничить себя в получении кредитов, этой возможностью воспользовались около 49 тыс. жителей Ростовской области.

Наталья Белоштейн