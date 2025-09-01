Главные новости за 1 сентября. Кавказ

По данным на конец августа 2025 года, администрация Ставрополя выполнила госпрограмму по оказанию социальной поддержки горожанам почти на 90%, заключив 660 соцконтрактов и выплатив ставропольцам более 175 млн руб. Более 8,6 млн руб. было направлено 84 семьям на решение трудных жизненных ситуаций. Ещё 400 тыс. руб. выделены по двум соцконтрактам на ведение личного подсобного хозяйства.

В первом полугодии 2025 года в Кабардино-Балкарии зафиксированы самые низкие пенсии среди регионов России — 19,4 тыс. руб. Кроме КБР низкие размеры пенсии зафиксированы в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

В Северной Осетии федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки незаконного соглашения в сфере торговли медицинскими препаратами. ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения на сумму 949 млн руб.

Цены на марки и модели новых машин на юге России и Северном Кавказе могут вырасти на 5-10% до конца года.

В Ставропольском крае купальный сезон продлили на 20 дней. Тем не менее, спасательные службы предупреждают, что осенняя погода отличается нестабильностью: температура воды снижается, усиливается ветер, а человеческий организм хуже переносит длительное пребывание в прохладной воде.

В январе-августе 2025 года медианная зарплата учителей в Ставропольском крае составила 35,9 тыс. руб., что на 11% выше, чем в аналогичный период прошлого года. С этим показателем регион занял пятое место в ЮФО и СКФО