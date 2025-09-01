Цены на новые авто в СКФО могут вырасти на 5-10%

Цены на марки и модели новых машин на юге России и Северном Кавказе могут вырасти на 5-10% до конца года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на исполнительного директора «Автостат» Сергея Удалова.

За первое полугодие 2025 года цены на новые автомобили в среднем по России снизились на 2%, так как дистрибьюторы завезли достаточно много машин и для стимулирования спроса они вводили скидки и различные акции. По данным «Автостата», наиболее востребованным российским автомобилем с салона стала Lada Granta, на втором месте — Lada Vesta, на третьем — Lada Niva Travel.

Среди импортных машин самой популярной моделью по итогам первого полугодия стала Haval Jolion, далее в топе следует Geely Monjaro и Changan UNI-S. Все они — представители китайского авто-рынка.

Константин Соловьев