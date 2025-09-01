В Северной Осетии ФАС выявила причастность к медицинскому картелю

В Северной Осетии федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки незаконного соглашения в сфере торговли медицинскими препаратами. Соответствующие факты также выявили в Москве, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения на сумму 949 млн руб. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, отметили в антимонопольной службе.

Константин Соловьев