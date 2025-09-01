Пенсии в КБР оказались самыми низкими в России

В первом полугодии 2025 года в Кабардино-Балкарии зафиксированы самые низкие пенсии среди регионов России — 19,4 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда России (СФР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме КБР низкие размеры пенсии зафиксированы в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Самые высокие выплачиваются на Чукотке, где максимальный размер пособия составляет 41,6 тыс. руб.

Разброс в размере пенсий по старости между регионами России за первое полугодие 2025 года составил более 2,2 раз, что эквивалентно 22,2 тыс. руб. При этом средний уровень пенсионных выплат по стране достиг 25 тыс. руб.

Одними из причин этому является разница в доходах и размер региональных надбавок.

По данным Росстата, в июне 2025 года самая высокая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке (220 тыс.) и в Ямало-Ненецком АО (183 тыс.), а самая низкая — в Ингушетии (47 тыс.) и Чечне (около 52 тыс.). В Кабардино-Балкарии этот показатель равен почти 61 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что доходы населения Кабардино-Балкарии с начала года увеличились на 24,5%, что стало вторым результатом в стране после Калмыкии.

Наталья Белоштейн