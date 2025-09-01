На Ставрополье средняя зарплата учителей выросла на 11%

В январе-августе 2025 года медианная зарплата учителей в Ставропольском крае составила 35,9 тыс. руб., что на 11% выше, чем в аналогичный период прошлого года. С этим показателем регион занял пятое место в ЮФО и СКФО. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на собственное исследование.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тот же период число открытых вакансий на позицию преподавателя увеличилось на 500 позиций, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Также возросло количество резюме в профессиональной сфере «Наука и образование» — число ставропольских соискателей в этой области выросло на 26%.

Наибольшие средние зарплаты учителей зафиксированы в Краснодаре — 49,9 тыс. руб., а наименьшие в — Северной Осетии (31 тыс. рублей).

Наталья Белоштейн