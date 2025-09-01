Глава СКР снова запросил доклад о расследовании исчезновения жительницы Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о расследовании исчезновения жительницы Краснодарского края Татьяны Магомедовой. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поиски жительницы Кубани ведутся вторую неделю. Автомобиль пропавшей обнаружили в лесополосе. По предварительным данным, 21 августа Татьяна Магомедова уехала на рынок за покупками и не вернулась домой. Сначала она выходила на связь, однако после этого ее телефон стал недоступен.

Расследуется уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. К исчезновению женщины может быть причастен мужчина, с которым ее видели накануне.

Алина Зорина