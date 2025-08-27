В Усть-Лабинске ищут жителя, подозреваемого в причастности к пропаже человека

Полиция Усть-Лабинского района объявила в розыск 51-летнего жителя Кубани Олега Коваленко в связи с исчезновением 36-летней Татьяны Магомедовой. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

Поиски пропавшей идут почти неделю. Она уехала из дома на автомобиле Mazda и до настоящего времени не вернулась. Дома у нее осталась 15-летняя дочь.

Правоохранительные органы обратились к жителям с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении Олега Коваленко или Татьяны Магомедовой.

Вячеслав Рыжков