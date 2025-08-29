СКР расследует исчезновение жительницы Кубани, которую ищут больше недели

В Краснодарском крае Следственный комитет России начал расследование по факту исчезновения Татьяны Магомедовой. Женщина пропала больше недели назад, ее разыскивают правоохранительные органы, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Фото: t.me / la_krd_krai

Следователи проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия, проверяют различные версии исчезновения и организовали активные поисковые действия для установления местонахождения женщины.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией, незамедлительно обращаться в ближайшее отделение полиции или по официальным телефонам следственного управления.

По предварительной информации, Татьяна уехала на рынок за мясом 21 августа и не вернулась домой, где ее ждали родители и 15-летняя дочь. Сначала она выходила на связь, а затем телефон стал недоступен.

По версии следствия, к исчезновению женщины может быть причастен мужчина, с которым ее видели в последний раз. Ориентировки на него разосланы по всему краю.

Анна Гречко