Росприроднадзор завершил отбор проб воды в месте разлива нефти в Новороссийске

Разлив нефти, произошедший 29 августа 2025 года при погрузке танкера T. Semahat, полностью локализован. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сразу после сообщения о внештанной ситуации был активирован план ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефти), что позволило в кратчайшие сроки локализовать место разлива. Для проведения операции было задействовано 1000 метров боновых заграждений, 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. В результате разлива в Черное море попало около 30 кубометров нефти.

В настоящее время ведется сбор водонефтяной эмульсии для последующей утилизации и осуществляется постоянный экологический мониторинг с отбором проб. Специалисты Росприроднадзора уже завершили отбор проб морской воды. Устанавливаются все обстоятельства аварии и точный объем попавших в море нефтепродуктов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что разлив нефтепродуктов у берега Новороссийска локализован.