Паслер отказался от дебатов с кандидатами в главы Среднего Урала от оппозиции

Врио губернатора Свердловской области, претендент на должность главы региона Денис Паслер («Единая Россия»; ЕР) не встретится со своими четырьмя соперниками за руководящий пост в рамках дебатов, которые проходят на телеканалах и радио с 27 августа по 11 сентября, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе свердловского реготделения партии. «Президент Владимир Путин назначил его врио губернатора с большим количеством ежедневных вопросов и задач. Подготовка и участие в дебатах потребовала бы изменения рабочего графика. Свое видение развития региона Денис Паслер изложил в программе, которая размещена на официальном сайте кандидата»,— пояснили в ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал источник «Ъ-Урал», знакомый с ситуацией, господин Паслер отказался от посещения дискуссий из-за «отсутствия каких-либо политических очков» от общения с оппонентами. «Официально — не может прийти из-за занятости. Не официально — совершенно другой уровень кандидата. Здесь получается, что слабый политик поднимает себя на его уровень, а сильный спускается до его уровня, это не красиво и ни к чему не приведет»,— добавил собеседник.

Дебаты кандидатов в губернаторы на четырех телеканалах и четырех радиостанциях Свердловской области начались 27 августа. С момента старта их посетили все претенденты на пост главы региона от парламентских партий, за исключением господина Паслера: депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместитель председателя свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Последние встречи кандидатов в рамках дебатов пройдут 11 сентября на «Областном телевидении» и «Радио СИ»

Должность губернатора Свердловской области стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

Голосование на досрочных выборах губернатора пройдет в течение трех дней 12-14 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей предусмотрено около 600 млн руб. из бюджета региона. За июль-август пять кандидатов в губернаторы привлекли в свои избирательные фонды 74,1 млн руб., из которых потратили 54,8 млн руб.

Василий Алексеев