Пропаганда пошла в люди

Пять претендентов на должность губернатора Свердловской области увеличили траты на избирательную кампанию с 22,7 млн руб. в июле до 54,8 млн руб. в августе, посчитали в региональном избиркоме. Значительную часть средств кандидаты направили на производство печатных и иных агитационных материалов. Больше всех на них потратил врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») — 22,8 млн руб., его оппоненты вложили в пропаганду и публичные предвыборные мероприятия 16,8 млн руб. По мнению эксперта, оппозиционные кандидаты увеличивают расходы с расчетом занять второе место по итогам голосования и укрепить позиции в глазах своего партийного руководства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский облизбирком пересчитал деньги кандидатов в губернаторы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский облизбирком пересчитал деньги кандидатов в губернаторы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объем поступлений в избирательные фонды претендентов в губернаторы Свердловской области возрос с 35,5 млн руб. в июле до 74,1 млн руб. в августе, следует из сведений регионального избиркома.

По данным комиссии, в течение месяца кандидаты увеличили траты на агитацию уральцев через телерадиовещание (с 0 до 2,1 млн руб.), на услуги консультационного характера (с 2,7 до 9,3 млн руб.) и на проведение публичных мероприятий с (4,3 до 11,4 млн руб.). Наиболее претенденты повысили расходы на производство и распространение печатных и иных пропагандистских материалов — с 14,2 до 28,4 млн руб.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней 12-14 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

Обладателем крупнейшего избирательного фонда в 45 млн руб. среди кандидатов стал Денис Паслер. Его спонсорами выступили «Единая Россия» (вложили в кампанию 25 млн руб.), свердловский и тюменские фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (по 10 млн руб. каждый). Всего из потраченных 29,6 млн руб. господин Паслер выделил на производство печатных и иных агитационных материалов 22,8 млн руб. — разметил в свердловских городах плакаты с лозунгом «Работать здесь и сейчас», отпечатал 225 тыс. копий своей программы «По воле Отечества, за доверие земляков!» и 175 тыс. календариковс собственным изображением.

В социальных сетях сторонники кандидата распространили сгенерированные нейросетью ролики с Денисом Паслером, на которых врио губернатора взмахом руки обновляет трамвайный парк Екатеринбурга, в образе Петра I открывает «окно возможностей для внутреннего туризма» и в роли врача реанимирует «здравоохранение».

Наибольший фонд в 21,8 млн руб. среди оппозиционных претендентов сформировал депутат свердловского заксобрания от «Новых людей» (НЛ) Рант Краев. По данным облизбиркома, 10 млн руб. кандидат получил от компании лидера партии, руководителя фракции НЛ в Госдуме Алексея Нечаева «Фаберлик», 5 млн руб. — от центра поддержки и развития культурных и творческих проектов «Пересвет», 3,6 млн руб. — от культурно-просветительского центра «Развитие», 2,8 млн руб. — от НЛ. Сам господин Краев вложил в кампанию из собственных средств 300 тыс. руб.

Кандидат от НЛ сделал ставку на публичные предвыборные мероприятия в кампании, потратив на них 11,4 из 18,7 млн руб. В ходе презентации своей программы «Да! Переменам» на площадке конгресс-отеля в Екатеринбурге он устроил световое шоу для нескольких сотен партийцев и вице-спикера Госдумы от НЛ Владислава Даванкова, отправил агитаторов с рюкзаками размером в 1 куб. м. собирать наказы избирателей и созвал партактив с аниматором в виде бирюзового слона для празднования своей регистрации в качестве претендента в губернаторы.

В рамках бюджета в 1,3 млн руб. на производство печатных и иных агитационных материалов команда кандидата создала ролик с огромным слоном, который выходит из регионального заксобрания и оставляет лозунг после себя — «Краев — слоняра в Свердловской области».

Депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов привлек в свой избирательный фонд 3,7 млн руб., заместитель председателя свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ивачев — 2,8 млн руб.

Справоросс потратил на производство печатных и иных пропагандистских материалов 2 млн руб., коммунист — 2,1 млн руб. В результате сторонники господина Кузнецова разложили по почтовым ящикам уральцев 250 тыс. газет с лозунгом «Я пошел бы с ним в разведку!» и разместили в социальных сетях 75-минутый фильм о кандидате.

Коммунисты разнесли по подъездам 700 тыс. выпусков издания «Свердловская правда» с лозунгом «Сильному Уралу — свой губернатор» и опубликовал в интернете сгенерированный нейросетью ролик про товарища Ивачева в образе супергероя по имени «Красный страж», который «отменил оптимизацию и построил новые больницы», за что получает признание в любви от пенсионерки.

Аутсайдером по размеру избирательного фонда в 676 тыс. руб. и затратам в 314 тыс. руб. стал депутат регионального заксобрания от ЛДПР Александр Каптюг.

По данным облизбиркома, 266 тыс. руб. кандидат потратил на сбор 126 необходимых подписей депутатов дум и глав муниципалитетов для прохождения «муниципального фильтра». С этим господин Каптюг обновил аватарку на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и добавил надпись на фоне — «Каптюг кандидат в губернаторы Свердловской области».

Услуги консультационного характера по ведению кампании среди кандидатов приобрели Рант Краев (потратил 4,8 млн руб.) Денис Паслер (3,5 млн руб.) и Андрей Кузнецов (1 млн руб.)

Оппозиционные претенденты вкладывают значительные средства в губернаторскую кампанию с целью «оторваться» от третьего места по итогам голосования и повысить узнаваемость партий перед выборами в Госдуму в 2026 году, считает политолог Михаил Коробельников. «Им надо доказать, кто второй в Свердловской области. Это важно не для политической жизни в регионе, а для укрепления политического статуса на федеральном уровне в глазах своего партийного руководства, не электората»,— пояснил эксперт.

Василий Алексеев