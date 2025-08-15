Определились пары кандидатов в главы Свердловской области для участия в дебатах

Избирательная комиссия Свердловской области провела жеребьевку распределения бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах и бесплатной печатной площади в государственных печатных изданиях для размещения предвыборной агитации кандидатов в губернаторы региона. В том числе определились потенциальные соперники на теледебатах, следует из опубликованного документа об итогах жеребьевки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выступать парами в эфире кандидаты будут на двух телеканалах: Областном телевидении (ОТВ) и «Четвертом канале» (на 100% принадлежат правительству Свердловской области). Врио губернатора и претендент на должность главы Среднего Урала от «Единой России» Денис Паслер сможет подискутировать с двумя депутатами свердловского заксобрания — кандидатами от ЛДПР Александром Каптюгом (5 сентября в 18:00 на ОТВ и 3 сентября в 17:00 на «Четвертом канале») и от «Новых людей» (НЛ) Рантом Краевым (8 сентября в 18:00 на ОТВ и 2 сентября в 17:00 на «Четвертом канале»).

Господа Каптюг и Краев также смогут пообщаться с заместителем председателя регионального заксобрания Александром Ивачевым (претендент от КПРФ) и депутатом Госдумы Андреевым Кузнецовым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Встреча либерал-демократа с коммунистом пройдет 10 сентября в 18:00 на ОТВ и 1 сентября в 17:00 на «Четвертом канале», дискуссия кандидата от НЛ и справоросса состоится 9 сентября в 18:00 на ОТВ и 29 августа в 17:00 на «Четвертом канале». Сами Александр Ивачев и Андрей Кузнецов смогут подискутировать 11 сентября в 18:00 на ОТВ и 4 сентября в 17:00 на «Четвертом канале».

Как рассказали «Ъ-Урал» в областном избиркоме, кандидаты в губернаторы не обязаны принимать участие в дебатах. «В совместных агитационных мероприятиях кандидат может участвовать только лично, возможности направить на дебаты своего представителя у него нет»,— добавили в комиссии.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее кандидаты в губернаторы отчитались о тратах в 22,7 млн руб. на предвыборную кампанию. Денис Паслер от ЕР направил 13,5 млн руб., Рант Краев от НЛ — 7,6 млн руб., Андрей Кузнецов от СРЗП — 884,6 тыс. руб., Александр Ивачев от КПРФ — 439 тыс. руб, Александр Каптюг от ЛДПР — 266,6 тыс. руб., Динамудин Садихов от «Гражданской инициативы» — 11,2 тыс. руб., Иван Волков от «Российского общенародного союза» — не создал избирательный фонд. В начале августа избирком отказал господам Садихову и Волкову в участии в досрочных выборах губернатора Свердловской области.

Василий Алексеев