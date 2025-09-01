Ярославцев ждет комфортная погода в первую осеннюю неделю

В Ярославле на этой неделе температура воздуха будет варьироваться от +18 до +23°С. Такой прогноз дает гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

В понедельник, 1 сентября, в городе ожидается небольшой дождь при дневной температуре воздуха в +23°С. Во вторник и среду — без осадков, на улице будет +18…+19°С. В четверг, 4 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, столбики термометра покажут +21°С. В пятницу и субботу прогнозируется +22°С, без дождя.

По ночам уже будет прохладно: если в начале недели будет +13…+15°С, то к концу недели температура опустится до +8…+9°С.

Согласно прогнозу «Фобоса», в Центральной России до середины сентября средняя температура будет устойчиво держаться на 2-4°С выше нормы. Затем столбики термометров опустятся ниже обычного. Этот период ожидается недолгим, в конце месяца вновь прогнозируется потепление.

Алла Чижова