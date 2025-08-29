Главные новости за 29 августа. Кавказ

Правительство России направило бюджету Карачаево-Черкесии субсидию в размере 236,9 млн руб. на повышение устойчивости жилых домов в сейсмоопасных районах региона Карачаево-Черкесии в 2025 году.

Распоряжение 72,3% голосующих акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» передано федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимуществу).

Проект «Экстрим-парк», разработанный администрацией Нальчика совместно с архитекторами и проектировщиками из компании «Легато», победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Его строительство начнется в 2026 году в столице Кабардино-Балкарии.

В бюджет Дагестана по состоянию на август поступили более 45 млрд руб., что на более 8% больше плановых заданий.

В Невинномысске приступили к строительству первого в России комплекса по выращиванию бананов ООО «ПлодоВитта». Запускать комплекс планируется очередями в 2026-2029 годах.

Кабардино-Балкария увеличила объем производства сельхозпродукции почти на 5%. С января по июль он составил 28,6 млрд руб.