Поступления в бюджет Дагестана на 8% превысили план

В бюджет Дагестана по состоянию на август поступили более 45 млрд руб., что на более 8% больше плановых заданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Поступления выросли на 9,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, несмотря на общий рост местных бюджетов на 16% (до 11,6 млрд руб.), в семи муниципалитетах плановые задания не достигнуты.

По мнению главы Дагестана Сергея Меликова, в регионе сохраняется низкая финансовая дисциплина в некоторых госучреждениях, связанная с большим количеством нарушений и низким качеством документооборота.

Константин Соловьев