КБР увеличила объем производства сельхозпродукции почти на 5%

Кабардино-Балкария увеличила объем производства сельхозпродукции почти на 5%. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Объем производства с января по июль составил 28,6 млрд руб. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось до 280 тыс. голов, численность овец и коз – до более 443 тыс. голов, птицы – до 5 млн голов. Мяса скота и птицы на убой в живом весе произведено 71,4 тыс. т, что на 10% больше показателей 2024 года. В регионе надоили более 304 тыс. т молока, яиц собрали 128,5 млн штук.

Константин Соловьев