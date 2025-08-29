В Кабардино-Балкарии построят экстрим-парк в 2026 году

Проект «Экстрим-парк», разработанный администрацией города Нальчика совместно с архитекторами и проектировщиками из компании «Легато», победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Его строительство начнется в 2026 году в столице Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По информации ведомства, в 2026 году будет реализован первый этап проекта. Он будет включать в себя памп-трек, скейт-парк, скейт-бол и современная детская игровая зона. Вторым этапом начнется благоустройство набережной и создание новой детской зоны, а также строительство крытого экстрим-парка. Общая площадь всей экшн-зоны составит больше 15 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко