Контрольный пакет акций «Ставропольэнергосбыт» получило Росимущество

Распоряжение 72,3% голосующих акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» передано федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимуществу). Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение по иску Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт», АО «Ставропольские городские электрические сети», АО «Горэлектросеть» и АО «Кисловодские городские электрические сети» общей стоимостью 14,3 млрд руб. было вынесено судом в конце июля 2025 года судом было вынесено. Ранее акции принадлежали Магомеду Каитову.

В суде было установлено, что господин Каитов, занимая должность руководителя ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа», злоупотребил своими полномочиями и присвоил 4,3 млрд руб. бюджетных средств. На них в 2008 году через ООО «УСБ «Инициатива» он приобрел 55% акций «Ставропольэнергосбыта», а в 2011 году он увеличил свою долю до 57,93%.

Номинальными владельцами компании считались зять бизнесмена Данилов и офшорная компания Nonsica Ventures Ltd, зарегистрированная на его имя. В сделках также участвовали другие доверенные лица.

По данным «Интерфакса», Магомед Каитов находится в международном розыске. Его обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве.

Наталья Белоштейн