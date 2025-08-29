В Ставрополье началось строительство комплекса по выращиванию бананов

В Невинномысске приступили к строительству первого в России комплекс по выращиванию бананов ООО «ПлодоВитта». Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин во время прямого эфира в соцсетях.

Запускать комплекс планируется очередями в 2026-2029 годах. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», первый урожай будет получен через 9 месяцев после посадки саженцев, последующие урожаи будут каждые 5 месяцев.

Помимо культуры банан на участке будут выращиваться плоды авокадо, манго, маракуйя и фисташки.

Проект предполагает создание около 57 новых рабочих мест. Размер инвестиций составит 2,9 млрд руб. Он получил статус резидента ТОСЭР «Невинномысск».

Наталья Белоштейн