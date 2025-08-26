На Кубани шестые сутки ищут жительницу Усть-Лабинского района

В Краснодарском крае шестые сутки ищут 36-летнюю Татьяну Магомедову из станицы Воронежской. Об этом сообщает пресс-служба ДПСО «ЛизаАлерт» Кубани.

В четверг, 21 августа, женщина уехала из дома на автомобиле Mazda 3 серого цвета и не вернулась. По информации из соцсетей, в салоне машины она находилась якобы не одна.

Вчера, 25 августа, добровольцы обнаружили в Усть-Лабинске брошенную «Ниву», внутри которой лежало пробитое колесо от автомобиля исчезнувшей.

Приметы пропавшей: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие. На момент исчезновения была одета в сарафан тигрового цвета и черные босоножки.

Поиски ведут полиция и волонтеры, территория расширена до станицы Кирпильской. Дома женщину ждет 15-летняя дочь.

