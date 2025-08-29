В Крыму новостройки подорожали на 40% за полгода

Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке Крыма в январе—июне 2025 года составила 245 тыс. руб. за 1 кв. м. Год к году показатель вырос на 40%, сообщает «Ъ» со ссылкой на сервис Dataflat.ru.

В целом по России новостройки за год подорожали на 16,5%. Стоимость увеличилась до 204,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

По данным Dataflat.ru, в Крыму за шесть месяцев заключено 4,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 19% меньше год к году. При этом спрос распределяется неравномерно: в Симферополе активность покупателей снизилась на 37%, а в Ялте выросла на 53%. В Краснодарском крае падение числа сделок оказалось еще значительнее — на 49%, до 11 тыс. ДДУ.

Лидером по росту цен стала Алушта, где стоимость за год выросла на 50%, до 321,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В Ялте показатель увеличился на 47%, до 329,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Эксперты связывают рост с интересом туристов и инвесторов, а также с ограничением строительства в Краснодарском крае. По оценкам консультантов, с возобновлением авиасообщения цены на недвижимость в Крыму могут дополнительно вырасти на 20%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средний уровень загрузки гостиничного и санаторно-курортного фонда Крыма в летний период 2025 года составил 68%, что на 9% выше показателя 2024 года.

Анна Гречко