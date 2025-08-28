На курорте плавятся метры

В январе—июне 2025 года средняя стоимость купленных квартир и апартаментов в Крыму выросла на 40% год к году, достигнув 245 тыс. руб. за 1 кв. м. Цены растут, несмотря на снижение числа сделок. Туристам и инвесторам недвижимость в Крыму часто кажется более удачным вложением, чем в Краснодарском крае. С открытием авиасообщения жилье на полуострове может подорожать на 20%, надеются покупатели.

В январе—июне 2025 года средняя стоимость проданных квартир и апартаментов на первичном рынке Крыма составила 245 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали для “Ъ” в сервисе Dataflat.ru на основе данных Росреестра. Год к году значение выросло на 40%. В консалтинговой компании Macon говорят, что на высокобюджетном рынке Крыма стоимость лотов за год выросла на 42%, до 311 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост существенно превосходит средний по России. В целом по стране новостройки за год подорожали на 16,5%, до 204,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «старой» Москве рост в июне составил 14% год к году, до 507,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

Стоимость новостроек в Крыму резко выросла, несмотря на снижение количества сделок. Руководитель Dataflat.ru Александр Пыпин говорит, что за шесть месяцев было заключено 4,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), год к году показатель сократился на 19%. Распределение показателя неравномерное: если в Симферополе и прилегающем районе активность покупателей сократилась на 37% год к году, то в Ялте — выросла на 53%. В целом в России количество заключенных ДДУ за полугодие снизилось на 27,8%, до 227 тыс., следует из данных Dataflat.ru.

Лидером по росту цен на новостройки в Крыму по итогам июня стала Алушта : 50% год к году, до 321,1 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из данных Dataflat.ru.

: 50% год к году, до 321,1 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из данных Dataflat.ru. На втором месте Ялта . Увеличение составило 47%, до 329,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

. Увеличение составило 47%, до 329,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост заметнее всего прослеживается на Южном берегу Крыма, где концентрируется основной туристический поток, поясняет гендиректор Golden Brown Татьяна Бурлаковская.

В Macon считают, что интерес к локации начал расти в 2024 году, когда продажи именно на южном берегу выросли на 40% год к году.

Интерес путешественников к Крыму действительно вырос за счет стабилизации информационного фона и переориентации части потока из Краснодарского края. По подсчетам местных властей, полуостров в январе—июле 2025 года посетили 3,74 млн туристов. Год к году показатель вырос на 14%. 48% гостей выбрали южный берег.

Коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина говорит, что основной спрос на недвижимость в Крыму формируют покупатели из других регионов. Квартиры и апартаменты они приобретают как для личных нужд в качестве курортной недвижимости, так и для сдачи. Руководитель продаж курортного направления Ricci Ксения Сорокина говорит, что сейчас арендная доходность жилья в Крыму 10–13% в год. Инвесторов, по ее словам, стимулирует ожидание роста цен.

С возобновлением авиасообщения недвижимость на полуострове может подорожать на 20%, считает она.

Дополнительный спрос на Крым, по мнению гендиректора агрегатора новостроек RedCat Натальи Шаталиной, мог появиться за счет переориентации части покупателей из Краснодарского края. Регион пострадал из-за сокращения туристического спроса (см. “Ъ” от 29 июня) и действующих ограничений. Мораторий на строительство новых многоквартирных объектов с 2021 года, в частности, действует в Сочи. В январе—июне в Краснодарском крае было заключено 11 тыс. ДДУ, на 49% меньше, чем годом ранее, отмечает господин Пыпин. Новостройки в регионе также дорожают медленнее, чем по стране в целом. Средняя стоимость проданных лотов в первом полугодии составила 199 тыс. руб. за 1 кв. м, на 7% больше год к году.

Фактором интереса именно к первичной недвижимости в Крыму могут быть риски, с которыми покупатели сталкиваются, приобретая жилье на вторичном рынке. В случае если предыдущий собственник квартиры имеет отношение к недружественным странам, актив может быть обращен в госсобственность. Рост цен на вторичном рынке в Крыму сейчас менее выражен, чем на первичном (см. “Ъ” от 6 мая).

Руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер отмечает, что на Крым обращают внимание не только покупатели, но и застройщики из Краснодарского края. Новые девелоперы, по словам Татьяны Бурлаковской, предлагают более качественные проекты, которые стоят дороже. Изменение структуры экспозиции также может способствовать росту средних цен, считает она. Общая активность застройщиков в Крыму увеличивается. По данным «Наш.Дом.РФ», в стадии строительства здесь 1,95 млн кв. м. Год к году показатель вырос на 38,5%. Одновременно ввод жилья в регионе в январе—июле сократился на 2% год к году, до 819 тыс. кв. м.

София Мешкова